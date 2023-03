Juventus-Friburgo, streaming gratis e diretta in chiaro? Dove vedere Europa League (Di giovedì 9 marzo 2023) Giovedì 9 marzo alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino si disputerà il match Juventus-Friburgo, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League con i bianconeri che nello spareggio dello scorso mese hanno avuto la meglio sui francesi del Nantes (1-1 in casa e 3-0 in trasferta); i tedeschi invece si sono qualificati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Porto-Lazio, streaming gratis e diretta TV8 o Sky Sport? Dove vedere Europa League Dove vedere Sassuolo-Juventus: streaming gratis LIVE oggi e ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Giovedì 9 marzo alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino si disputerà il match, valevole per l’andata degli ottavi di finale dicon i bianconeri che nello spareggio dello scorso mese hanno avuto la meglio sui francesi del Nantes (1-1 in casa e 3-0 in trasferta); i tedeschi invece si sono qualificati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Porto-Lazio,TV8 o Sky Sport?Sassuolo-LIVE oggi e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Qui Continassa, la #Juventus si prepara per il #Friburgo: allenamento in gruppo per De Sciglio, Alex Sandro a parte… - DiMarzio : #Juventus, le parole di #Kostic in conferenza stampa: 'Abbiamo le qualità per vincere l'Europa League. Con #Allegri… - DiMarzio : #Juventus, #Allegri su #Chiesa: 'Lo considero un centravanti, ha le caratteristiche per farlo' ??… - egidio_gialdini : 'C'è fiducia! post conferenza JUVENTUS vs FRIBURGO. Clima positivo in vista del Ricorso e della partita di domani c… - EuropaCalcio : #JuventusFriburgo #Allegri : “Squadra fisica e organizzata, con una vittoria…” #europacalcio -