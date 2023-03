(Di giovedì 9 marzo 2023)TV – Questa sera, giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino,valida per gli ottavi di finale della Uefa2022-2023.intv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come elanel dettaglio:vederla in tv Laditra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? 'IL -15 SARA' TOLTO' ??? La prima pagina di #TuttoSport di giovedì 9 marzo ?? Parliamo di: #Milan vittorioso con il… - romeoagresti : #Juventus: #IlingJr salta la sfida contro il Friburgo a causa di un’infiammazione a una vecchia cicatrice, ma nulla… - Gazzetta_it : #Pogba, il ritardo costa caro: #Allegri lo esclude dai convocati per Juve-Friburgo - GabboJFC1897 : RT @DiMarzio: #EuropaLeague | @juventusfc, le ultimissime di formazione in vista della sfida al @scfreiburg di @EuropaLeague https://t.co… - SN4IFUN : ?? All’Allianz Stadium è ora di mettere al sicuro il discorso qualificazione. ?? Tra dubbi e certezze la domanda sor… -

Il centrocampista dellaescluso dalla sfida di Europa League contro il, Pogba non convocato per motivi disciplinari: la decisione di Allegri E il motivo dell'...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Paul Pogba non è stato convocato da Massimiliano Allegri per l'importante match di Europa League contro il: il tecnico dellaha escluso il francese dai convocati a causa del suo arrivo in ritardo al ritiro pre partita. Si tratta di una stagione tribolata per Pogba, che ha giocato ...Il francese è stato escluso dai convocati per il match di stasera contro ilvalevole per l'andata degli ottavi di Europa LeagueIn casaè esploso il 'caso' Pogba a poche ore dalla delicata sfida colvalevole per l'andata degli ottavi di Europa League.

Juventus-Friburgo, le probabili formazioni degli ottavi di Europa League Sky Sport

Juventus Friburgo streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League in programma oggi. Tutte le informazioni nel dettaglio ...Paul Pogba è stato escluso dai convocati della Juventus per il match di questa sera contro il Friburgo, andata degli ottavi di finale di Europa League.