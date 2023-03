Juventus-Friburgo | Pogba non convocato e in punizione | è arrivato tardi ieri sera in ritiro

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il tecnico della, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei convocati per il match di Europa League contro il. Tra i nomi non figura quello di Paul, punito per esserein ritardoin. Ancora indisponibili poi Milik e De Sciglio, mentre rientra Alex Sandro. Ecco l’elenco completo: Port: Szczesny, Perin, Pinsoglio.Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea.Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soule SportFace.

PORTIERI : Szczesny, Perin, Pinsoglio. DIFENSORI : Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. CENTROCAMPISTI : Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea. ATTACCANTI : Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soule

