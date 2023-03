Juventus-Friburgo oggi in tv, Europa League 2023: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni (Di giovedì 9 marzo 2023) oggi, all’Allianz Stadium di Torino, a partire dalle ore 21.00, per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, la Juventus di Massimiliano Allegri sfiderà il Friburgo di Christian Streich. Sarà una partita molto importante per la Juve perché, anche in caso di restituzione dei 15 punti di penalizzazione, dopo la sconfitta contro la Roma sembra davvero difficile puntare allo scudetto. Con il -15 diventa poi molto arduo anche il posto in Champions League, per cui impegnarsi al massimo in Europa League e Coppa Italia (semifinali contro l’Inter) diventa necessario. Dall’altra parte il Friburgo viene da una vittoria contro il Bochum in trasferta e da due pareggi contro Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach in Bundesliga. ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023), all’Allianz Stadium di Torino, a partire dalle ore 21.00, per l’andata degli ottavi di finale di, ladi Massimiliano Allegri sfiderà ildi Christian Streich. Sarà una partita molto importante per la Juve perché, anche in caso di restituzione dei 15 punti di penalizzazione, dopo la sconfitta contro la Roma sembra davvero difficile puntare allo scudetto. Con il -15 diventa poi molto arduo anche il posto in Champions, per cui impegnarsi al massimo ine Coppa Italia (semifinali contro l’Inter) diventa necessario. Dall’altra parte ilviene da una vittoria contro il Bochum in trasferta e da due pareggi contro Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach in Bundesliga. ...

