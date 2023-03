Juventus-Friburgo | le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? 'IL -15 SARA' TOLTO' ??? La prima pagina di #TuttoSport di giovedì 9 marzo ?? Parliamo di: #Milan vittorioso con il… - forumJuventus : #JuveFriburgo, oggi ore 21. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-4-3 con il tridente d'attacco Di Maria, Vlahovic e… - GiovaAlbanese : La #Juventus si ferma all'Olimpico, interrompe la striscia positiva ma offre comunque spunti positivi: ha lottato f… - GiaGianmarco : Se rimarrà la difesa a 3, sovraccaricare il lato dx per liberare Kostic (2 gol e 4 assist in carriera vs Friburgo)… - GiaGianmarco : 5 - Ginter e Lienhart La coppia di centrali del Friburgo sta giocando molto bene. Ginter, 29 anni, e Lienhart (26)… -

... sono tre le italiane che scendono in campo oggi: EUROPA LEAGUE: 18:45 Roma - Real Sociedad (Spagna) - diretta TV sui canali Sky 21:00(Germania) - diretta TV sui canali Sky. ...... sa che la partita con la Juve è un'occasione sia per ilche per i singoli giocatori. 'Eravamo contenti del sorteggio, non si gioca tutti i giorni contro la- ha detto alla Gazzetta ...LE PARTITE Giovedì 9 marzo, ore 18.45 Leverkusen - Ferencvaros Roma - Real Sociedad Sporting Lisbona - Arsenal Union Berlino - Royale Union SG Giovedì 9 marzo, ore 21.00...

Europa League, stasera Juventus-Friburgo. Allegri e Kostic: "Dobbiamo vincere" TorinoToday

La Juventus non farà sconti al Friburgo, in termini di formazione, nel match di Europa League in programma stasera allo Stadium. Come riportato dal "Corriere dello Sport", infatti, ...EUROPA LEAGUE - Quarta forza della Bundesliga, i "brasiliani di Breisgau" sono una squadra solida e matura, ormai assestata ad alti livelli.