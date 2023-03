Juventus-Friburgo | le probabili formazioni dei due tecnici

(Di giovedì 9 marzo 2023) Alle 21.00 andrà in scena il match travalido per gli ottavi di finale di andata di Europa League Alle 21.00 andrà in scena il match travalido per gli ottavi di finale di andata di Europa League. Ecco ledei due(3-5-1-1): Szczesny – Danilo, Bremer, Alex Sandro – Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic – Di Maria – Vlahovic. All. Allegri.(3-4-2-1): Flekken – Sildillia, Ginter, Lienhart – Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter – Doan, Grifo – Holer. All. Streich. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Massimiliano Allegri, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro ilMassimiliano Allegri, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro il. Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio Difensori: Bremer, Danilo, ...Paul Pogba salta per motivi disciplinari la sfida tra, in programma stasera per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il centrocampista francese ieri è arrivato in ritardo in ritiro. Pogba nella stagione attuale ha giocato ...🔊 Ascolta l'articolo Oggi, alle ore 21, si svolgerà presso l'Allianz Stadium di Torino il primo incontro degli ottavi di finale dell'Europa League 2023 tra lae il. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn e Sky e sarà inoltre disponibile in live streaming su Sky Go, Now e Dazn. Ieri, ...

Torino, 9 mar. (Adnkronos) - Paul Pogba salta per motivi disciplinari la sfida tra Juventus e Friburgo, in programma stasera per l'andata ...La Juventus ha pubblicato la lista dei convocati in vista della partita contro il Friburgo. Tra questi, si può notare l'assenza tra i centrocampisti di Paul Pogba. Il centrocampista francese non riesc ...