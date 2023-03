Juventus-Friburgo, le formazioni ufficiali (Di giovedì 9 marzo 2023) Per l’andata degli ottavi di finale di Europa League scenderanno in campo la Juventus e il Friburgo. La Juventus arriva dopo aver eliminato il Nantes ney play-off, mentre il Friburgo dal primo posto nel girone. Tra le due squadre non si registra nessun precedente. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Friburgo. La Juventus di Massimiliano Allegri arriva dalla sconfitta in campionato contro la Roma per 1-0 e vorrà riscattarsi. I bianconeri per accedere agli ottavi di finale hanno eliminato il Nantes con un 1-1 e 3-0 tra andata e ritorno. I bianconeri puntano ad andare avanti nella competizione per raggiungere la finale. Allegri per questa importante partita dovrà fare a meno di De Sciglio, Milik e Iling Jr per ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 marzo 2023) Per l’andata degli ottavi di finale di Europa League scenderanno in campo lae il. Laarriva dopo aver eliminato il Nantes ney play-off, mentre ildal primo posto nel girone. Tra le due squadre non si registra nessun precedente. Ecco di seguito ledi. Ladi Massimiliano Allegri arriva dalla sconfitta in campionato contro la Roma per 1-0 e vorrà riscattarsi. I bianconeri per accedere agli ottavi di finale hanno eliminato il Nantes con un 1-1 e 3-0 tra andata e ritorno. I bianconeri puntano ad andare avanti nella competizione per raggiungere la finale. Allegri per questa importante partita dovrà fare a meno di De Sciglio, Milik e Iling Jr per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? 'IL -15 SARA' TOLTO' ??? La prima pagina di #TuttoSport di giovedì 9 marzo ?? Parliamo di: #Milan vittorioso con il… - romeoagresti : #Juventus: #IlingJr salta la sfida contro il Friburgo a causa di un’infiammazione a una vecchia cicatrice, ma nulla… - Gazzetta_it : #Pogba, il ritardo costa caro: #Allegri lo esclude dai convocati per Juve-Friburgo - RobyGuarino : RT @serieAnews_com: ?? Juventus, l'allenatore dell'avversaria di stasera, il Friburgo, è netto - FutPP_1 : Juventus vs Friburgo IN DIRETTA EN VIVO LIVE HD ?? Link: -