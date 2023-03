Juventus-Friburgo 1-0 | ancora Di Maria | primo atto ai bianconeri Ansia Chiesa

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ladi Massimiliano Allegri ha battuto ildi Christian Streich per una rete a zero nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League. Il colpo di testa di Angel Di– quarta rete in tre partite nella competizione – regala ilalla squadra di Massimiliano Allegri, che mette un ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? 'IL -15 SARA' TOLTO' ??? La prima pagina di #TuttoSport di giovedì 9 marzo ?? Parliamo di: #Milan vittorioso con il… - tuttosport : L'UOMO DECISIVO NEL MOMENTO DECISIVO: DI MARIA STENDE IL FRIBURGO???? Ancora lui, ancora El Fideo Di Maria: la Juve… - romeoagresti : #Juventus: #IlingJr salta la sfida contro il Friburgo a causa di un’infiammazione a una vecchia cicatrice, ma nulla… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Juventus-Friburgo 1-0: Di Maria incide ancora in Europa League. Ok Allegri all’andata - martyisnt96 : RT @CB_Ignoranza: Di sinistro, di destro, su rigore, di testa, a 35 anni è ancora una volta Ángel Di Maria a caricarsi la Juventus sulle sp… -

22.57 Europa League,1 - 0 Lasi aggiudica il primo atto degli ottavi di finale di Europa League Allo Stadium,battuto 1 - 0. Buon primo tempo bianconero con occaioni per Rabiot, ...Uno a zero. Lasupera ilaggrappandosi ancora una volta a una giocata del suo uomo migliore, Di Maria, e sui social si festeggia, ma con moderazione. La vittoria di misura non lascia troppo ...Il primo round fra Juve e, gara valida per l'andata degli ottavi d Europa League, termina per 1 - 0 a favore dei bianconeri grazie alla rete realizzata da Di Maria su assist di Kostic al 53'. Chiesa rileva Vlahovic al ...

Juventus-Friburgo 1-0: gol di Di Maria | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

Il gol di testa dell'argentino al 53' decide il match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...