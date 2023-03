Juventus Beer: la birra della Juve è in arrivo ad aprile (Di giovedì 9 marzo 2023) A breve i tifosi della Vecchia Signora potranno assaggiare la Juventus Beer, la birra in uscita ad aprile, che si lega al marchio di una delle più importanti società italiana di calcio. Il costo della birra ancora non è noto. Ancora una volta la società piemontese si dimostra leader nel settore del marketing, riuscendo ad arrivare ai tifosi anche con iniziative lontane dal rettangolo verde di gioco. La birra sarà fabbricata dalla El Original Sr e sulle confezioni oltre al nome sarà applicato il logo ufficiale della squadra piemontese. Ovviamente la bevanda sarà a base alcolica e sarà disponibile per la grande distribuzione. Sui social network ne ha annunciato l’uscita il titolare della 25H Holding ... Leggi su cultweb (Di giovedì 9 marzo 2023) A breve i tifosiVecchia Signora potranno assaggiare la, lain uscita ad, che si lega al marchio di una delle più importanti società italiana di calcio. Il costoancora non è noto. Ancora una volta la società piemontese si dimostra leader nel settore del marketing, riuscendo ad arrivare ai tifosi anche con iniziative lontane dal rettangolo verde di gioco. Lasarà fabbricata dalla El Original Sr e sulle confezioni oltre al nome sarà applicato il logo ufficialesquadra piemontese. Ovviamente la bevanda sarà a base alcolica e sarà disponibile per la grande distribuzione. Sui social network ne ha annunciato l’uscita il titolare25H Holding ...

