Juventus, Allegri spiega il motivo del provvedimento contro Pogba (Di giovedì 9 marzo 2023) La Juventus è in campo per la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo, sfida fondamentale per la stagione del club bianconero. In giornata è scoppiato il caso Pogba, il centrocampista francese non è stato convocato per la partita a causa di un ritardo nel ritiro di ieri. L'allenatore Allegri e la dirigenza hanno deciso per il pugno duro. Proprio il tecnico bianconero ha motivato la decisione: "è arrivato in ritardo alla convocazione di ieri sera e, nel rispetto del gruppo, credo sia stato giusto non convocarlo e riaverlo a disposizione da domani".

