Juve: Pogba non convocato per motivi disciplinari (Di giovedì 9 marzo 2023) Paul Pogba non farà parte dei convocati per la gara di questa sera contro il Friburgo. Come confermato all’ANSA, non è stato escluso per problemi fisici, ma per motivi disciplinari. Il centrocampista francese ieri sera è arrivato in ritardo alla cena durante il ritiro pre-partita.Così il tecnico Allegri e la società hanno deciso di non convocarlo. Per il resto, recupera Alex Sandro, mentre rimangono ai box De Sciglio e Milik. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 9 marzo 2023) Paulnon farà parte dei convocati per la gara di questa sera contro il Friburgo. Come confermato all’ANSA, non è stato escluso per problemi fisici, ma per. Il centrocampista francese ieri sera è arrivato in ritardo alla cena durante il ritiro pre-partita.Così il tecnico Allegri e la società hanno deciso di non convocarlo. Per il resto, recupera Alex Sandro, mentre rimangono ai box De Sciglio e Milik. L'articolo proviene da Nuova Società.

