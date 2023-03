Juve | Pogba escluso dai convocati per il Friburgo per motivi disciplinari

(Di giovedì 9 marzo 2023) Lantus non ha convocato Paulper la partita di Europa League contro il. Il Corriere dello Sport scrive che si tratta di una misura disciplinare decisa dall’allenatore, Massimiliano Allegri, nei confronti del centrocampista bianconero. Il motivo è che il francese si è presentato in ritardo al ritiro, ieri sera. Il quotidiano sportivo scrive: “Clamorosa decisione di Allegri nei confronti di. Il centrocampista non è stato convocato per il match contro ilperdi natura disciplinare. Il provvedimento è scattato ieri, quandosi è presentato in ritardo al ritiro. Una mancanza che ha portato lantus a una presa di posizione nei confronti del calciatore che quindi non sarà tra i disponibili dell’importante ...

Paul Pogba non farà parte dei convocati per la gara di questa sera contro il Friburgo. Come confermato all'ANSA, non è stato escluso per problemi fisici, ma per motivi disciplinari.

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Paul Pogba non farà parte dei convocati per la gara di questa sera contro il Friburgo. Come confermato all'ANSA, non è stato escluso per problemi fisici, ma per motivi disciplinari.