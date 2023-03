Juve, la carta del TAR toglie il velo all'ultima anomalia della giustizia sportiva (Di giovedì 9 marzo 2023) Evviva: esiste un giudice a Roma! Non sta in FIGC, e non sappiamo se ci sarà al CONI (considerando il tenore dei post pubblicati sui... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 marzo 2023) Evviva: esiste un giudice a Roma! Non sta in FIGC, e non sappiamo se ci sarà al CONI (considerando il tenore dei post pubblicati sui...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Juve, cos’è la “carta Covisoc” e perché può far sparire il -15 - forumJuventus : Inchiesta Juve, il TAR boccia la FIGC: la carta negata da Chinè sarà a disposizione della difesa bianconera ?… - forumJuventus : [CdS] “Carta segreta”, la Figc non molla: pronto ricorso al Consiglio di Stato. La contestazione: la Juve non dovev… - rossanafra : RT @SandroSca_rpa: RECAP -Procura FIGC nasconde carta utile a difesa Juve al Collegio Coni -TAR Lazio dispone accesso alla carta -FIGC rico… - Adenuricfla : RT @enrico_pennino: La carta segreta che il #TAR ha imposto di consegnare alla difesa #Juve è ancora nelle mani della Procura sportiva! #FI… -