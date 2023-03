Juve | i convocati di Allegri per il Friburgo | Pogba out per motivi disciplinari

(Di giovedì 9 marzo 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, ha diramato la lista dei giocatoriper il match contro ilMassimiliano, allenatore dellantus, ha diramato la lista dei giocatoriper il match contro il. Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani Centrocampisti: Locatelli, Kostic, Miretti, Cuadrado, Fagioli, Paredes, Barrenechea Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé. Come si vede dalla lista, il tecnico livornese ha deciso di non convocareper. Il francese, infatti, sarebbe arrivato in ritardo al ritiro alla vigilia del match. L'articolo ...

