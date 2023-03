Juve-Friburgo recupero lampo: già in campo in Europa League? Le ultime (Di giovedì 9 marzo 2023) Buone notizie per Allegri in vista di Juve-Friburgo di Europa League: un big ha recuperato, sarà subito in campo? Le ultimissime. Dopo la sconfitta con la Roma, la Juventus deve voltare pagina e pensare all’Europa League; i bianconeri, nell’andata degli ottavi di finale, affronteranno il Friburgo. Avversario sicuramente alla portata ma in questa stagione i ragazzi di Allegri hanno vinto una sola partita in casa, contro il Maccabi. Bisogna cambiare ritmo perché, se si vuole arrivare in fondo alla competizione, far valere il fattore campo è fondamentale; Allegri, in vista della sfida di Europa League, ha detto una cosa molto importante. LaPresseIl tecnico della Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 9 marzo 2023) Buone notizie per Allegri in vista didi: un big ha recuperato, sarà subito in? Le ultimissime. Dopo la sconfitta con la Roma, lantus deve voltare pagina e pensare all’; i bianconeri, nell’andata degli ottavi di finale, affronteranno il. Avversario sicuramente alla portata ma in questa stagione i ragazzi di Allegri hanno vinto una sola partita in casa, contro il Maccabi. Bisogna cambiare ritmo perché, se si vuole arrivare in fondo alla competizione, far valere il fattoreè fondamentale; Allegri, in vista della sfida di, ha detto una cosa molto importante. LaPresseIl tecnico dellantus, ...

Juve, fiducia a Vlahovic contro il Friburgo. Ma Allegri pensa anche a Chiesa E sembra questo anche alla vigilia del match con il Friburgo. Appuntamento che dovrebbe vedere la Juve scendere in campo di nuovo con quella formazione che ad oggi è quella tipo, almeno per quello ... Stoccata alla Juventus in conferenza stampa: 'Superlega Fantasie irreali' Ma tutto sommato è andato bene, il 'faccia a faccia' tra Christian Streich, tecnico del Friburgo, e Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Juventus, tifosi in trepidazione: si decide dopo Pasqua ... in Europa League contro il Friburgo. Un doppio confronto nel quale si deve puntare assolutamente al passaggio del turno, perché la Juve ha tutta l'intenzione di arrivare in fondo a questo torneo. Juventus-Friburgo, le probabili formazioni degli ottavi di Europa League Alle ore 21:00 della giornata di domani, giovedì 9 marzo, all'Allianz Stadium situato a Torino si terrà la gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Juventus e Friburgo. Calendario Conference League 2023 oggi: orari giovedì 9 marzo, tv, streaming, programma Sky e DAZN Grande giornata di Europa League oggi per l'andata degli ottavi di finale. Tornano in gara le squadre vincitrici dei gironi di qualificazione e il livello per forza di cose si alza.