Juve - Friburgo | Pogba salta partita per motivi disciplinari

(Di giovedì 9 marzo 2023) Paulperla sfida trantus e, in programma stasera per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il centrocampista francese ieri è arrivato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : Massimiliano #Allegri galantuomo nel giorno della festa della donna ?? Riuscirà la sua #Juve a portare a casa un ris… - juventusfc : Tutti insieme per uno Stadium pieno ???? ?? Vendita libera per Juve-Friburgo ?? - car_l_one : RT @GiaGianmarco: ?? Il Friburgo può fare paura alla Juve? - THREAD Stasera la Juventus ospiterà il Friburgo nel match d'andata degli ottav… - Asset_Profile : RT @cmdotcom: Clamoroso in casa #Juve: #Allegri mette fuori #Pogba col Friburgo per motivi disciplinari #JuventusFriburgo - ilbianconerocom : Juve, verso il Friburgo out anche Iling: il motivo -

... allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro il. Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, ......in ritardo in ritiro TORINO - Paul Pogba non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per l'andata degli ottavi di Europa League in programma stasera all'Allianz Stadium contro il. Il ...Paul Pogba salta per motivi disciplinari la sfida tra Juventus e, in programma stasera per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il centrocampista francese ieri è arrivato in ritardo in ritiro. Pogba nella stagione attuale ha giocato una ...

Juventus-Friburgo, le probabili formazioni degli ottavi di Europa League Sky Sport

Torino, 9 mar. (Adnkronos) - Paul Pogba salta per motivi disciplinari la sfida tra Juventus e Friburgo, in programma stasera per l'andata ...Scoppia il caso Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese non è stato convocato per la sfida di giovedì sera in Europa League contro il Friburgo: alla base della decisione del tecnico ...