Juve-Friburgo | Pogba non convocato per motivi disciplinari

Perchè Pogba non convocato – Paul Pogba non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League che la Juventus giocherà in casa questa sera alle 21 contro il Friburgo.

Questa sera alle 21 la Juventus ospita all'Allianz il Friburgo per l'andata degli ottavi di Europa League.

Nemmeno il tempo di apprezzarne il ritorno in campo, che Paul Pogba deve tornare a guardare la Juventus dalla tribuna. Il francese, arrivato in ritardo nel ritiro pre-gara fissato per ieri sera, è sta ...C’è un precedente nella stagione 2012/2013, quando Conte escluse Paul Pogba dai convocati contro il Pescara per un ritardo in allenamento in settimana. Undici anni dopo un campione ...