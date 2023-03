Juve - Friburgo, perché è stato annullato il gol di Holer (Di giovedì 9 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Juventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.ntus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : Massimiliano #Allegri galantuomo nel giorno della festa della donna ?? Riuscirà la sua #Juve a portare a casa un ris… - Gazzetta_it : #Pogba, il ritardo costa caro: #Allegri lo esclude dai convocati per Juve-Friburgo - juventusfc : Tutti insieme per uno Stadium pieno ???? ?? Vendita libera per Juve-Friburgo ?? - Roberta_Siro : RT @sportface2016: #Juventus, tifosi #Friburgo espongono magliette con scritta 'Juve Mer**' (FOTO) - junews24com : #JuveFriburgo, attimi di paura per Federico #Chiesa -