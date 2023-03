Juve-Friburgo 1-0 LIVE: Di Maria firma il vantaggio (Di giovedì 9 marzo 2023) Allo Stadium, il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 tra Juve e Friburgo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadium, Juve e Friburgo si affrontano per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Allo Stadium, il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium,si affrontano per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Juve, tegola Alex Sandro: costretto a uscire per infortunio

Commenta per primo Tegola Alex Sandro per la Juventus. Il difensore brasiliano è stato costretto al cambio durante la sfida di Europa League col Friburgo: al 23' ha accusato un problema fisico e Allegri ha inserito Bonucci al suo posto. Si dovrebbe trattare di un problema muscolare.

Juve - Friburgo 0 - 0 LIVE: Vlahovic di testa sfiora il gol

Pagelle Juve - Friburgo: TOP E FLOP dopo il primo tempo

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023: pagelle Juve - Friburgo Le pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Friburgo, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. TOP: Bremer, Danilo, Ginter FLOP: Vlahovic, Holer

Juventus-Friburgo, le probabili formazioni degli ottavi di Europa League

LIVE TJ - JUVENTUS-FRIBURGO 0-0 Rispetto al match perso all'Olimpico, in difesa a destra Gatti. Il centrocampo visto contro la Roma confermato, davanti Di Maria dietro a Vlahovic. Nel Friburgo…

Juventus deludente contro il Friburgo: il primo tempo termina 0-0

Finisce 0-0 il primo tempo tra Juventus e Friburgo, andata degli ottavi di finale di Europa League. Chiesa parte ancora fuori: l'azzurro non è al top, gioca Vlahovic punta con Di Maria e Miretti alle ...