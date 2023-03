Juve d' assalto | ma l' unica certezza è Di Maria

(Di giovedì 9 marzo 2023) Massimiliano Allegri, 55 anni. Ladeve cercare di mettere subito in discesa il doppio confronto con i tedeschi: il ritorno sarà tra una settimana, giovedì 16

Massimiliano Allegri, 55 anni. Ladeve cercare di mettere subito in discesa il doppio confronto con i tedeschi: il ritorno sarà tra una settimana, giovedì 16Juventus,a De PaulEcco allora che, sottolineano dalla Spagna, le possibilità che De Paul possa lasciare l'Atletico Madrid in estate sembrano essere piuttosto alte. E tra i club italiani ...Ladeclinò e fece bene perché dal Tottenham arrivarono cifre ben più alte e con una formula ... Sia il Milan che il Tottenham hanno provato l'nei concitati giorni di fine mercato offrendo ...

La Juve rilancia l'assalto Champions: il +15 inguaia tutti - Sportmediaset Sport Mediaset

Europa League, l’andata degli ottavi col Friburgo di Grifo (ore 21): Allegri tentato da Kean e Chiesa, Vlahovic risparmiato per la SampJuventus pronta a lanciare l'assalto in estate: il club bianconero fa sul serio e il ritorno in Serie A si avvicina ...