Juve, Allegri: 'Col Friburgo bisogna tornare a vincere in casa e senza subire gol' (Di giovedì 9 marzo 2023) La nuova priorità della Juventus è l'Europa League, che in caso di vittoria spalancherebbe le porte della Champions. Lo dice forte e chiaro Kostic, reduce dal successo dell'anno scorso con l'Eintracht ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 marzo 2023) La nuova priorità dellantus è l'Europa League, che in caso di vittoria spalancherebbe le porte della Champions. Lo dice forte e chiaro Kostic, reduce dal successo dell'anno scorso con l'Eintracht ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : Massimiliano #Allegri galantuomo nel giorno della festa della donna ?? Riuscirà la sua #Juve a portare a casa un ris… - GoalItalia : 'Sul campo siamo secondi in classifica' Allegri tiene i conti e non dimentica Juve-Salernitana ?? - ZZiliani : Della #Juventus non mi sorprende più nulla, ma il rinnovo voluto da #Allegri di #AlexSandro che guadagna 6 milioni… - un_polle : @Dottor_Strowman In che senso “quando si scoccia le palle”? In Europa mi sembra abbia sempre fatto cahare, lo stess… - Piero76031014 : @6iovanni99 @mirkonicolino Ma se è stato allegri uno dei motivi...perché nella Juve per Allegri era un perno del Centrocampo??? -