Juve | Allegri | «Chiesa in panchina per cautela | Pogba? Fuori per rispetto del gruppo»

Le parole di Massimiliano Allegri nel pre partita della sfida della Juve contro il Friburgo agli ottavi d'andata di Europa League Massimiliano Allegri a Sky prima di Juve-Friburgo, sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League. Di seguito le sue parole. Chiesa IN panchina – Abbiamo una partita oggi importante e domenica un'altra altrettanto importante. Abbiamo Fuori Milik, ho preferito portarlo in panchina. Può incidere da lì e poi esserci con la Sampdoria. L'ultima volta che ha giocato due partite di fila poi si era fermato. VLAHOVIC – Dusan sta bene, credo che farà molto bene. FRIBURGO – Dobbiamo avere grande rispetto, è una squadra molto cinica che fa gol con poche occasioni. È una partita europea, si gioca in ...

