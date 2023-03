Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi: 20 azzurri in gara, presenti tutte le stelle del settore femminile (Di giovedì 9 marzo 2023) Prosegue il percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali di Judo, in programma a Doha dal 7 al 14 maggio, con in calendario altri due tornei del World Tour prima della rassegna iridata. Il prossimo in ordine cronologico sarà il Grand Slam di Tbilisi 2023, che si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 marzo e assegnerà punti importanti per il ranking di qualificazione olimpica. L’Italia si presenterà in massa alla kermesse georgiana, con una spedizione (ad oggi) di 20 atleti tra cui 13 donne e 7 uomini. La squadra femminile azzurra si preannuncia particolarmente competitiva, con quasi tutte le big presenti ed un livello medio abbastanza elevato in diverse categorie di peso. Impegnate tra le altre la n.1 al mondo dei 78 kg Alice Bellandi, Odette Giuffrida, Assunta ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Prosegue il percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali di, in programma a Doha dal 7 al 14 maggio, con in calendario altri due tornei del World Tour prima della rassegna iridata. Il prossimo in ordine cronologico sarà ildi2023, che si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 marzo e assegnerà punti importanti per il ranking di qualificazione olimpica. L’Italia si presenterà in massa alla kermesse georgiana, con una spedizione (ad oggi) di 20 atleti tra cui 13 donne e 7 uomini. La squadraazzurra si preannuncia particolarmente competitiva, con quasile biged un livello medio abbastanza elevato in diverse categorie di peso. Impegnate tra le altre la n.1 al mondo dei 78 kg Alice Bellandi, Odette Giuffrida, Assunta ...

