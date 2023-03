Juan Jesus, possibile rinnovo con il Napoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Juan Jesus potrebbe rinnovare con il Napoli. Il calciatore brasiliano è in trattativa con il club azzurro Juan Jesus e il Napoli starebbero discutendo del rinnovo di contratto, con il giocatore che sembrerebbe star spingendo per rimanere sotto le pendici del Vesuvio. Il brasiliano ha varie offerte e sembra intenzionato comunque a rimanere in Italia. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 9 marzo 2023)potrebbe rinnovare con il. Il calciatore brasiliano è in trattativa con il club azzurroe ilstarebbero discutendo deldi contratto, con il giocatore che sembrerebbe star spingendo per rimanere sotto le pendici del Vesuvio. Il brasiliano ha varie offerte e sembra intenzionato comunque a rimanere in Italia. L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarekNapoli : RT @tuttonapoli: KK - Juan Jesus in scadenza: contatti in corso per rinnovo, ma ci sono 6 club interessati - EnzoB_27 : @VaroneCatello02 @HungryMarcio Esordiente che non fa toccare palla a Kane ma viene mandato al bar da jovic. Volete… - infoitsport : Radio Ufficiale: “Napoli-Juan Jesus in contatto per il rinnovo. 6 club lo vogliono” - napolipiucom : Radio Ufficiale: 'Napoli-Juan Jesus in contatto per il rinnovo. 6 club lo vogliono' #CalcioNapoli #Calciomercato… - cn1926it : Il #Napoli pensa al rinnovo di #JuanJesus: contatti con l’entourage – KKN -