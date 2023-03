Josep Borrell dell’UE avverte | “La Russia usa la fame come arma da guerra e rischia l’incidente nucleare”

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza,, si è scagliato contro ladurante il vertice informale dei ministri della Difesa che si è tenuto a Stoccolma. “Putin sta utilizzando ladache potrebbe coinvolgere l’intero continente”, Prosegue inesorabile ... TAG24.

STOCCOLMA, 09 MAR Al termine dell'incontro informale sullo sviluppo economico tra i ministri europei, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,Borell, ha sottolineato l'importanza di aiutare l'Ucraina a ricostruirsi. Ha espresso preoccupazione per il rischio di un incidente nucleare a Zaporizhzhia e ha promesso supporto economico all'..."L'annuncio del ritiro del progetto di legge è buon segno, ora devono seguire passi legali concreti", ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera. La legge, che era stata ...Una legge criticata dall'Ue L'alto rappresentante dell'UEaveva affermato che l'adozione di un tale disegno di legge ostacolerebbe l'integrazione europea della Georgia. La proposta di ...

Borrell, l'Ue pronta a mobilitare 2 miliardi per munizioni per Kiev Agenzia ANSA

Josep Borrell. La giustificazione che il Cremlino ha fornito il suo “massiccio attacco” missilistico è stata affidata al ministero della Difesa, che parla di un atto di “rappresaglia” per i fatti di ...(ANSA) - BRUXELLES, 09 MAR - Sabato 18 marzo l'Alto rappresentante Josep Borrell convocherà a Ohrid, in Macedonia del Nord, una riunione di alto livello del dialogo Belgrado-Pristina. Il presidente de ...