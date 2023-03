Jorginho prende in giro Gabriel Jesus mentre fa lezioni di guida Video

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 marzo 2023)sono i protagonisti delvirale che è sbarcato sui social nella giornata di ieri dove si vede l’attaccante brasiliano dell’Arsenalredi. L’ex Napoli ha preso inil compagno di squadra, in via di guarigione dopo l’infortunio al ginocchio,era alladi una macchina. Il, con molta probabilità, è stato girato al campo d’allenamento dell’Arsenal pieno di supercar,stava filmando l’attaccante stellare in un veicolo più ragionevole con un istruttore e una targa per principianti in cima alla vettura: «Bella macchina, eh?» dice, poi ...