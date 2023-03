Jonnie Irwin: “Sto morendo, preparo il mio testamento digitale. Dobbiamo parlare di più della fine della nostra vita online” (Di giovedì 9 marzo 2023) “Sto morendo. preparo il mio testamento digitale”. Il presentatore televisivo inglese Jonnie Irwin, a cui è stato diagnosticato un cancro ai polmoni in fase terminale è apparso di recente nel programma della BBC, Morning Live, per incoraggiare le persone a prendere il controllo della loro eredità digitale, finché possono, stilando un testamento ad hoc. Stiamo parlando quindi di tutte quelle informazioni disponibili online su qualcuno dopo la propria morte. Ciò può includere il loro profilo sui social media, fotografie memorizzate digitalmente o messaggi personali. “Ho una vita di ricordi – ha spiegato Irwin – e nel corso degli anni ne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) “Stoil mio”. Il presentatore televisivo inglese, a cui è stato diagnosticato un cancro ai polmoni in fase terminale è apparso di recente nel programmaBBC, Morning Live, per incoraggiare le persone a prendere il controlloloro eredità, finché possono, stilando unad hoc. Stiamo parlando quindi di tutte quelle informazioni disponibilisu qualcuno dopo la propria morte. Ciò può includere il loro profilo sui social media, fotografie memorizzate digitalmente o messaggi personali. “Ho unadi ricordi – ha spiegato– e nel corso degli anni ne ...

