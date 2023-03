Joe Formaggio e l’accusa di molestie alla collega della Lega: «Mi scuso, è stato un gesto mal interpretato» (Di giovedì 9 marzo 2023) Prima un bacio. Poi un tocco inopportuno. Infine la spinta sul divanetto. Di questo la consigliera regionale veneta e leghista Milena Cecchetto accusa Joe Formaggio, stessa carica ma con Fratelli d’Italia. Ieri il coordinatore veneto di Fdi Luca De Carlo lo ha sospeso dal partito. Affinché possa difendersi, è stato spiegato. Mentre lei ha raccontato la sua reazione: «Ero pietrificata, incapace di muovermi e parlare. Sto valutando se denunciare. Ho capito qual è la paura, atavica, che coglie molte donne davanti a simili episodi. Per me è stato uno tsunami ma mi riprenderò». Il tutto sarebbe accaduto a Palazzo Ferro Fini durante una pausa del consiglio regionale. Dove i due sono colleghi di maggioranza. «Ci sono due versioni contrastanti, vogliamo che sia fatta chiarezza», ha detto Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Prima un bacio. Poi un tocco inopportuno. Infine la spinta sul divanetto. Di questo la consigliera regionale veneta e leghista Milena Cecchetto accusa Joe, stessa carica ma con Fratelli d’Italia. Ieri il coordinatore veneto di Fdi Luca De Carlo lo ha sospeso dal partito. Affinché possa difendersi, èspiegato. Mentre lei ha raccontato la sua reazione: «Ero pietrificata, incapace di muovermi e parlare. Sto valutando se denunciare. Ho capito qual è la paura, atavica, che coglie molte donne davanti a simili episodi. Per me èuno tsunami ma mi riprenderò». Il tutto sarebbe accaduto a Palazzo Ferro Fini durante una pausa del consiglio regionale. Dove i due sono colleghi di maggioranza. «Ci sono due versioni contrastanti, vogliamo che sia fatta chiarezza», ha detto Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Veneto Molestie in Consiglio Regionale, il meloniano Joe #Formaggio palpeggia la leghista #Cecchetto. Lui si difen… - espressonline : «Il meloniano Joe Formaggio mi ha molestata»: la denuncia della consigliera della Lega in Regione Veneto. Di… - repubblica : Joe Formaggio nei guai. La consigliera veneta della Lega Cecchetto accusa il collega di FdI: 'Mi ha molestato' - andrea_lenti : @DarkLadyMouse Davvero c'è uno che si chiama Joe Formaggio ? ?? - The10thMan_75 : @Adnkronos Joe Formaggio?! Veramente al mondo c'è uno che si chiama Joe Formaggio che non fa l'attore?! E lo hanno pure votato?! -