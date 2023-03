Jennifer Lopez per Intimissimi, lo spot è sexy: “Amo l’Italia” (VIDEO) (Di giovedì 9 marzo 2023) Jennifer Lopez è la nuova testimonial del marchio italiano Intimissimi. Il brand punta su una star internazionale, amatissima in tutto il globo, attrice e popstar. A un passo dai 54 anni nelle nuove foto e VIDEO della campagna, J. Lo. dimostra ancora di avere un fisico da capogiro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Intimissimi (@Intimissimiofficial) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) I colori scelti per la campagna con JLo protagonista sono un rosa intenso, quasi fucsia e turchese. I fan intanto notano alcuni particolari che poco c’entrano con la nota casa di biancheria intima, come la fede al dito e i ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023)è la nuova testimonial del marchio italiano. Il brand punta su una star internazionale, amatissima in tutto il globo, attrice e popstar. A un passo dai 54 anni nelle nuove foto edella campagna, J. Lo. dimostra ancora di avere un fisico da capogiro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@jlo) I colori scelti per la campagna con JLo protagonista sono un rosa intenso, quasi fucsia e turchese. I fan intanto notano alcuni particolari che poco c’entrano con la nota casa di biancheria intima, come la fede al dito e i ...

