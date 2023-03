Jenna Ortega è single e vuole rimanere tale: la spiegazione è in pieno stile Mercoledì (Di giovedì 9 marzo 2023) L’idea di una relazione la manda fuori di testa. In pieno stile Mercoledì, Jenna Ortega spiega perché è single e vuole rimanerlo (foto LaPresse). È single. Ci tiene a farlo sapere a tutti. Come tiene a sottolineare che vuole anche rimanere in questa condizione. No, non stimao parlando di Mercoledì. ma della sua interprete, Jenna Ortega. Che è appena arrivata su tutti gli schermi cinematografici del mondo con l’horror cult Scream VI. «Sono ossessionata dal lavoro e felicemente single», dice l’attrice. Pensare troppo ai ragazzi fa male (lo dice anche Mercoledì) Intervistata in concomitanza con l’uscita del film, la 20enne attrice ... Leggi su amica (Di giovedì 9 marzo 2023) L’idea di una relazione la manda fuori di testa. Inspiega perché èrimanerlo (foto LaPresse). È. Ci tiene a farlo sapere a tutti. Come tiene a sottolineare cheanchein questa condizione. No, non stimao parlando di. ma della sua interprete,. Che è appena arrivata su tutti gli schermi cinematografici del mondo con l’horror cult Scream VI. «Sono ossessionata dal lavoro e felicemente», dice l’attrice. Pensare troppo ai ragazzi fa male (lo dice anche) Intervistata in concomitanza con l’uscita del film, la 20enne attrice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bchartsnet : Jasmin Savoy Brown, Jenna Ortega e Melissa Barrera na première de #ScreamVI ?? (??: Getty) - moviestruckers : #ScreamVI, recensione del sesto capitolo con Melissa Barrera e Jenna Ortega - SkyTG24 : Scream VI, Ghostface terrorizza New York. La recensione del film horror con Jenna Ortega - RaiNews : Nuovo capitolo del metahorror #Scream che cita anche “Quattro mosche di velluto grigio” di Dario Argento. Secondo a… - Lovegag94477810 : RT @LMonstersITA: Jenna Ortega fa il ballo virale con 'Bloody Mary' di Lady Gaga in un video promozionale per 'Saturday Night Live'. ht… -