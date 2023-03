Italiana morte in carcere a Parigi, i familiari non credono all’ipotesi suicidio: “Si era appena fatta inviare le sue cose” (Di giovedì 9 marzo 2023) Gilda Ammendola, la 32enne Italiana arrestata in Francia lo scorso gennaio, si è suicidata in carcere il giorno dopo essere stata condotta nella struttura: era originaria di Portici, in provincia di Napoli, e madre di una bambina di 8 anni. Era incensurata, gli agenti del penitenziario Fleyry-Mèrogis di Parigi l’hanno trovata impiccata in cella. Il 21 gennaio, giorno dell’arresto, si mise immediatamente in contatto con la famiglia per farsi recapitare alcuni effetti personali: meno di 24 ore dopo si è tolta la vita. Su impulso dell’avvocato della famiglia, Domenico Scarpone, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta. Al momento i parenti di Ammendola non conoscono nemmeno il motivo dell’arresto della 32enne, alla cui autopsia – avvenuta in Francia – non ha potuto partecipare nessun consulente italiano. Per adesso resta coperto da ... Leggi su tpi (Di giovedì 9 marzo 2023) Gilda Ammendola, la 32ennearrestata in Francia lo scorso gennaio, si è suicidata inil giorno dopo essere stata condotta nella struttura: era originaria di Portici, in provincia di Napoli, e madre di una bambina di 8 anni. Era incensurata, gli agenti del penitenziario Fleyry-Mèrogis dil’hanno trovata impiccata in cella. Il 21 gennaio, giorno dell’arresto, si mise immediatamente in contatto con la famiglia per farsi recapitare alcuni effetti personali: meno di 24 ore dopo si è tolta la vita. Su impulso dell’avvocato della famiglia, Domenico Scarpone, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta. Al momento i parenti di Ammendola non conoscono nemmeno il motivo dell’arresto della 32enne, alla cui autopsia – avvenuta in Francia – non ha potuto partecipare nessun consulente italiano. Per adesso resta coperto da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Non vogliamo più assistere al dramma della morte di poveri innocenti vittime dei trafficanti di esseri umani. Non è… - autocostruttore : Gilda Ammendola, misteriosa morte in carcere a Parigi: trovata impiccata in cella. Era madre di una bimba di 8 anni… - infoitinterno : Gilda Ammendola, la misteriosa morte dell'italiana arrestata a Parigi: trovata impiccata in cella - infoitinterno : Gilda Ammendola, la misteriosa morte dell'italiana arrestata a Parigi - alaska9298 : RT @Alexme22Alex: tre anni fa il 9 marzo del 2020 si dava inizio a una serie di crimini contro la popolazione Italiana. Tali crimini sono t… -