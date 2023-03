Italia-Lettonia pallamano oggi in tv, Qualificazioni Europei 2024: orario, dove vederla, programma, streaming (Di giovedì 9 marzo 2023) Ora o mai più. oggi, giovedì 9 marzo, si gioca alle 16:00 presso il Pala Giovanni Paolo II di Pescara Italia-Lettonia, primo match della doppia sfida valida per le Qualificazioni ai Campionati Europei 2024 di pallamano. Le due squadre, facenti parte del gruppo 8, si contenderanno il terzo posto aritmetico fondamentale per proseguire il cammino verso la rassegna continentale. Per gli azzurri sarà una gara molto diversa rispetto a quella disputata nel gennaio 2022. A differenza infatti dell’ultimo scontro diretto non sarà della partita il gigante lettone Kristopans, una delle pedine più rilevanti dei nostri avversari. Ma il forfait del pallamanista più quotato non dovrà assolutamente far abbassare la guardia agli azzurri, i quali dovranno essere bravi a non fare alcun ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Ora o mai più., giovedì 9 marzo, si gioca alle 16:00 presso il Pala Giovanni Paolo II di Pescara, primo match della doppia sfida valida per leai Campionatidi. Le due squadre, facenti parte del gruppo 8, si contenderanno il terzo posto aritmetico fondamentale per proseguire il cammino verso la rassegna continentale. Per gli azzurri sarà una gara molto diversa rispetto a quella disputata nel gennaio 2022. A differenza infatti dell’ultimo scontro diretto non sarà della partita il gigante lettone Kristopans, una delle pedine più rilevanti dei nostri avversari. Ma il forfait del pallamanista più quotato non dovrà assolutamente far abbassare la guardia agli azzurri, i quali dovranno essere bravi a non fare alcun ...

