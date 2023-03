Italia - Galles, Sei Nazioni di rugby: la formazione azzurra. Dove vedere la partita in tv - Sport - Altri Sport (Di giovedì 9 marzo 2023) Il ct Kieran Crowley annuncia la squadra titolare per la sfida di sabato 11 marzo all'Olimpico di Roma: un solo cambio rispetto all'ultimo match contro ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Il ct Kieran Crowley annuncia la squadra titolare per la sfida di sabato 11 marzo all'Olimpico di Roma: un solo cambio rispetto all'ultimo match contro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Federugby : ??#italrugby Kieran #Crowley ha scelto il XV in campo per l'incontro con il Galles del @SixNationsRugby 2023 ?… - AndreFreeHugs86 : RT @Federugby: ??#italrugby Kieran #Crowley ha scelto il XV in campo per l'incontro con il Galles del @SixNationsRugby 2023 ? - streghina62 : RT @SeiNazioniRugby: ???? La formazione dell'Italia per la sfida al Galles! #ITAvWAL | #GuinnessSeiNazioni - rugbyitalia96 : RT @Federugby: ?? #ItaliaU20 Decisa la formazione che sfiderà il Galles nell'ultimo turno domestico del @SixNationsU20 ? - SportRepubblica : Rugby, Allan al posto di Capuozzo nell'Italia che sfida il Galles all'Olimpico -