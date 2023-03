Italia, emergenza centravanti: stuzzica il 23enne Mateo Retegui (Di giovedì 9 marzo 2023) emergenza attaccanti per la Nazionale Italiana e Mancini va alla ricerca, adocchiando il profilo di Mateo Retegui Leggi su itasportpress (Di giovedì 9 marzo 2023)attaccanti per la Nazionalena e Mancini va alla ricerca, adocchiando il profilo di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : #Italia come #UK: la gestione dell’emergenza #Covid da parte del governo si è basata su false certezze e sul diffon… - MinisteroDifesa : Logistica militare, garanzia di supporto e sostegno per interessi nazionali e popolazione, anche in caso di emerge… - Agenzia_Ansa : Apple, i messaggi di emergenza via satellite anche in Italia. Da fine mese funzione gratuita per due anni sugli iPh… - CardelliAc : RT @mariamacina: Alle 18 di oggi, 9 marzo, a Roma, al Teatro Eliseo, Via Nazionale 183, i leader di Azione Carlo Calenda e di Italia Viva M… - nuccia20 : RT @mariamacina: Alle 18 di oggi, 9 marzo, a Roma, al Teatro Eliseo, Via Nazionale 183, i leader di Azione Carlo Calenda e di Italia Viva M… -