Italia, emergenza centravanti: Mancini pesca in Argentina (Di giovedì 9 marzo 2023) Con un Immobile quanto mai inaffidabile dal punto di vista fisico, e tutt’altro che appagante nelle ultime uscite con la maglia azzurra, Roberto Mancini sta studiando contromisure per ridare vita ad un attacco spuntato e malconcio. Per buona pace dei vari Scamacca, Belotti, Raspadori e Kean, il commissario tecnico della Nazionale Italiana è alla ricerca di nuovi profili che possano portare linfa decisiva alla fame di gol della maglia azzurra. E’ per questa ragione che oltre ad Andrea Compagno, attaccante della Steaua Bucarest, Mancini starebbe guardando con attenzione anche al campionato argentino, terreno fertile da sempre per convocazioni oriunde. Gli occhi dello staff tecnico azzurro sarebbero caduti sul centravanti del Tigre, in prestito dal Boca Juniors, Mateo Retegui, l’ultimo italo-argentino candidato alla ... Leggi su zon (Di giovedì 9 marzo 2023) Con un Immobile quanto mai inaffidabile dal punto di vista fisico, e tutt’altro che appagante nelle ultime uscite con la maglia azzurra, Robertosta studiando contromisure per ridare vita ad un attacco spuntato e malconcio. Per buona pace dei vari Scamacca, Belotti, Raspadori e Kean, il commissario tecnico della Nazionalena è alla ricerca di nuovi profili che possano portare linfa decisiva alla fame di gol della maglia azzurra. E’ per questa ragione che oltre ad Andrea Compagno, attaccante della Steaua Bucarest,starebbe guardando con attenzione anche al campionato argentino, terreno fertile da sempre per convocazioni oriunde. Gli occhi dello staff tecnico azzurro sarebbero caduti suldel Tigre, in prestito dal Boca Juniors, Mateo Retegui, l’ultimo italo-argentino candidato alla ...

