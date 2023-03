Italia-Cuba oggi in tv, World Baseball Classic 2023: orario, dove vederla, programma, streaming (Di giovedì 9 marzo 2023) World Baseball Classic 2023: si parte. L’Italia di Mike Piazza fa il suo esordio a Taichung contro Cuba, in una partita che non si può decifrare sulla base di previsioni della vigilia, ma soprattutto su quanto accaduto ai Cubani nel corso del match inaugurale. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Cuba DEL World Baseball Classic DALLE 12.00 La sconfitta con l’Olanda, infatti, ha rimesso parecchie carte in discussione per i caraibici, ora obbligati a dare il meglio proprio contro gli azzurri. Ed è la situazione che, con buone probabilità, Mike Piazza non si augurava, avendo l’Italia bisogno di almeno un colpo importante per poter sognare i quarti di finale. Resta comunque la ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023): si parte. L’di Mike Piazza fa il suo esordio a Taichung contro, in una partita che non si può decifrare sulla base di previsioni della vigilia, ma soprattutto su quanto accaduto aini nel corso del match inaugurale. LA DIRETTA LIVE DIDELDALLE 12.00 La sconfitta con l’Olanda, infatti, ha rimesso parecchie carte in discussione per i caraibici, ora obbligati a dare il meglio proprio contro gli azzurri. Ed è la situazione che, con buone probabilità, Mike Piazza non si augurava, avendo l’bisogno di almeno un colpo importante per poter sognare i quarti di finale. Resta comunque la ...

