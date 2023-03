Israele, Netanyahu in partenza per Roma: manifestanti bloccano l’autostrada verso l’aeroporto di Tel Aviv. Tensione con la polizia (Di giovedì 9 marzo 2023) I manifestanti che protestano contro la riforma della giustizia presentata dal governo israeliano di Benjamin Netanyahu hanno bloccato l’autostrada Ayalon in entrambe le direzioni a Tel Aviv. Le forze dell’ordine – come si vede in vari video che circolano sul web – hanno utilizzato i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti. Fra le persone presenti sul posto anche diversi cittadini che viaggiavano su autobus rimasti bloccati dalle proteste. Il primo ministro israeliano, in partenza per una visita ufficiale in Italia, ha dovuto utilizzare l’elicottero per raggiungere l’aeroporto internazionale di Tel Aviv. I manifestanti hanno bloccato le strade intorno allo scalo, paralizzando il traffico. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Iche protestano contro la riforma della giustizia presentata dal governo israeliano di Benjaminhanno bloccatoAyalon in entrambe le direzioni a Tel. Le forze dell’ordine – come si vede in vari video che circolano sul web – hanno utilizzato i cannoni ad acqua per disperdere i. Fra le persone presenti sul posto anche diversi cittadini che viaggiavano su autobus rimasti bloccati dalle proteste. Il primo ministro israeliano, inper una visita ufficiale in Italia, ha dovuto utilizzare l’elicottero per raggiungereinternazionale di Tel. Ihanno bloccato le strade intorno allo scalo, paralizzando il traffico. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Israele: cominciato 'Giorno di resistenza' contro governo I media hanno segnalato già i primi blocchi stradali attorno all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv da dove, verso le 14:00 (ora locale), Netanyahu volerà a Roma per la visita di Stato e l'incontro. Netanyahu a Roma mentre in Israele scoppiano proteste e violenze Il rialzo della tensione è funzione del ritorno al potere in Israele di Benyamin Netanyahu, di nuovo alla testa del governo dal 29 dicembre 2022 dopo esserlo già stato tra il 1996 e il 1999. Netanyahu parte per Roma assediato dalla protesta Secondo i media locali, Netanyahu si è imbarcato su un elicottero della polizia. A Tel Aviv intanto si stanno ingrossando i cortei, come sta avvenendo in altri luoghi di Israele. Netanyahu, l'intervista: "Al popolo della protesta dico: la democrazia in Israele è solida" Durante la Giornata della Resistenza a Israele, arrivano le parole di Netanyahu in merito alle rivolte popolari.