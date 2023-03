Israele, Netanyahu a Roma: «L’Italia riconosca Gerusalemme come nostra capitale» (Di giovedì 9 marzo 2023) Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu sarà oggi a Roma. Arriva mentre nel suo paese da nove settimane si protesta per la sua riforma della giustizia. Ma in un’intervista a Repubblica Netanyahu oggi dice di non essere preoccupato per la democrazia nel suo paese. E chiede alL’Italia e a Giorgia Meloni di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. «È ora che Roma riconosca Gerusalemme, nostra capitale da tremila anni», dice a Maurizio Molinari. Le proteste, secondo il primo ministro «dimostrano quanto è solida la nostra democrazia. Perché nella popolazione è molto forte la richiesta di riequilibrare la bilancia dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Il primo ministro diBenjaminsarà oggi a. Arriva mentre nel suo paese da nove settimane si protesta per la sua riforma della giustizia. Ma in un’intervista a Repubblicaoggi dice di non essere preoccupato per la democrazia nel suo paese. E chiede ale a Giorgia Meloni di riconosceredi. «È ora cheda tremila anni», dice a Maurizio Molinari. Le proteste, secondo il primo ministro «dimostrano quanto è solida lademocrazia. Perché nella popolazione è molto forte la richiesta di riequilibrare la bilancia dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Israele, Netanyahu “La democrazia non è a rischio” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Israele, Netanyahu “La democrazia non è a rischio” - - SergioLoRe4 : RT @VEParsi1: Il rischio che Netanyahu trascini Israele verso il baratro della dittatura e della guerra regionale è estremamente concreto.… - nipitella0 : RT @VEParsi1: Il rischio che Netanyahu trascini Israele verso il baratro della dittatura e della guerra regionale è estremamente concreto.… - decreation : RT @francofontana43: Palestinesi in sciopero generale. Oggi Netanyahu arriva a Roma in visita di Stato. Sit-in di protesta contro l’aparthe… -