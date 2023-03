Israele, i manifestanti bloccano l’autostrada per tentare di impedire la partenza di Netanyahu per Roma: decine di arresti – Il video (Di giovedì 9 marzo 2023) Nuove manifestazione di protesta in Israele contro il progetto di riforma giudiziaria del governo, nel giorno in cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu è atteso a Roma per l’inizio di una visita di tre giorni. Il movimento di protesta, che ha indetto una “giornata nazionale di resistenza alla dittatura”, oltre ad aver interrotto la maggior parte delle attività quotidiane, ha bloccato l’autostrada Ayalon che porta all’aeroporto nazionale di Lod (Tel Aviv). Intervenute sul posto, le forze dell’ordine – scrive Hareetz – stanno operando i primi arresti fra i dimostranti presenti al sit-in. Gli arresti, secondo la televisione pubblica, sono finora 24. Nonostante il caos, il primo ministro israeliano è riuscito infine a decollare per Roma dall’aeroporto Ben Gurion, ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Nuove manifestazione di protesta incontro il progetto di riforma giudiziaria del governo, nel giorno in cui il premier israeliano Benjaminè atteso aper l’inizio di una visita di tre giorni. Il movimento di protesta, che ha indetto una “giornata nazionale di resistenza alla dittatura”, oltre ad aver interrotto la maggior parte delle attività quotidiane, ha bloccatoAyalon che porta all’aeroporto nazionale di Lod (Tel Aviv). Intervenute sul posto, le forze dell’ordine – scrive Hareetz – stanno operando i primifra i dimostranti presenti al sit-in. Gli, secondo la televisione pubblica, sono finora 24. Nonostante il caos, il primo ministro israeliano è riuscito infine a decollare perdall’aeroporto Ben Gurion, ...

