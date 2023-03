Isola dei Famosi, Ilary Blasi nei guai? Il prossimo 17 aprile... (Di giovedì 9 marzo 2023) Noi stiamo qui a farci le menate sulla farina di grillo e poi c'è chi va fino in Honduras a prendersi ingordi cachet per mangiare schifezze. Nella passata edizione i concorrenti non si sono persi d'animo neppure di fronte a zampe di gallina, cavallette arrostite, vermi, testicoli di toro e persino un frullato con fegato e cuore di mucca. Scannandosi puntualmente per spartirsi il tutto. Sì, perché alla fine quello che resta di ogni Isola dei Famosi è proprio quel groviglio di litigate, sgarbi e sotterfugi legati al cibo. La vera gara è su chi perde più chili ma restando in forze per aggiudicarsi le prove fisiche settimanali che poi danno in premio a chi se le aggiudica polpette, spaghetti, lasagne, parmigiano ma vanno bene anche le patatine dello sponsor. Succederà così anche stavolta, nell'edizione numero 17, al via dal 17 aprile su ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Noi stiamo qui a farci le menate sulla farina di grillo e poi c'è chi va fino in Honduras a prendersi ingordi cachet per mangiare schifezze. Nella passata edizione i concorrenti non si sono persi d'animo neppure di fronte a zampe di gallina, cavallette arrostite, vermi, testicoli di toro e persino un frullato con fegato e cuore di mucca. Scannandosi puntualmente per spartirsi il tutto. Sì, perché alla fine quello che resta di ognideiè proprio quel groviglio di litigate, sgarbi e sotterfugi legati al cibo. La vera gara è su chi perde più chili ma restando in forze per aggiudicarsi le prove fisiche settimanali che poi danno in premio a chi se le aggiudica polpette, spaghetti, lasagne, parmigiano ma vanno bene anche le patatine dello sponsor. Succederà così anche stavolta, nell'edizione numero 17, al via dal 17su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Il cast dell’#Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini Cristina Scuccia Pamela Camassa Marco Ma… - trash_italiano : Confermato Alvin all’#Isola dei Famosi nel ruolo di inviato. [TvBlog] - GDS_it : L'ex suora di #Comiso, #CristinaScuccia, annuncia l'uscita del nuovo singolo prima di partire per l'Isola dei famosi - elica3001 : RT @TizianaNunzi: @gicarestik2 Non penso proprio che voto chi non sopporto li dentro, ho già votato Luca Onestini e spero che vinca lui il… - Dulafive : Il cuore dice Top Gun La mente mi dice gli spiriti dell'isola. Vincitore: Everything everywhere all at once. Va ma… -