Irpef, riforma fisco in Cdm prossima settimana: cosa cambia (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – La riforma fiscale è attesa in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Lo ha confermato il viceministro al Mef Maurizio Leo. Dalla riduzione degli scaglioni Irpef, all'abolizione dell'Irap e la revisione dell'Ires, si tratta di una riforma a 360 gradi del sistema che spazia dalle imposte all'accertamento, dalla riscossione al contenzioso. Il ddl indicherà le misure poi toccherà ai decreti attuativi disporre nel dettaglio le norme esecutive. Queste alcune delle possibili novità attese: Irpef, SOLO TRE SCAGLIONI. Si apprestano a passare da quattro a tre gli scaglioni Irpef, con relativo ritocco delle aliquote. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe quella di accorpare gli scaglioni centrali e prevedere uno schema con aliquota al 23% per i redditi ...

