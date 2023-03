Irpef a tre aliquote e Ires leggera per chi investe: ecco la riforma fiscale Meloni in 21 articoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Con la delega, l'Esecutivo chiede al Parlamento 24 mesi di tempo per ripensare in modo complessivo le tasse italiane Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 9 marzo 2023) Con la delega, l'Esecutivo chiede al Parlamento 24 mesi di tempo per ripensare in modo complessivo le tasse italiane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Oggi Il Manifesto mi attacca perché ieri ho detto che se la riforma fiscale - come pare emergere dalle anticipazion… - dbellasio : #Irpef a tre aliquote e Ires leggera per chi investe: ecco la riforma fiscale #Meloni in 21 articoli @sole24ore… - 46Ivano : RT @marattin: Oggi Il Manifesto mi attacca perché ieri ho detto che se la riforma fiscale - come pare emergere dalle anticipazioni - cancel… - gabryandi : RT @marattin: Oggi Il Manifesto mi attacca perché ieri ho detto che se la riforma fiscale - come pare emergere dalle anticipazioni - cancel… - Cristin84286543 : RT @marattin: Oggi Il Manifesto mi attacca perché ieri ho detto che se la riforma fiscale - come pare emergere dalle anticipazioni - cancel… -