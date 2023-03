(Di giovedì 9 marzo 2023) Ventuno articoli e tre passaggi: Cdm, Parlamento e via libera definitivo. Un timing di 24 mesi per l'adozione dei decreti delegati. E' ladel fisco, ormai prossima ad approdare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Dopo il passaggio da 5 a 4 aliquote Irpef e l’estensione a 85.000 euro di fatturato della tassa unica al 15% per le… - LaStampa : Riforma dell’Irpef, superamento di Irap e Ires. Subito tre aliquote - bizcommunityit : Riforma Irpef, subito le tre aliquote. Ma il #governo punta alla flat tax per tutti - Gazzettino : Irpef, subito tre aliquote. Flax tax per tutti entro 5 anni: ecco la bozza della riforma del fisco del governo Melo… - TV7Benevento : Irpef, 3 aliquote nella riforma targata Meloni - -

Ventuno articoli e tre passaggi: Cdm, Parlamento e via libera ...Niente più Iva sui beni di prima necessità , imposta più bassa per altri come carne e pesce,più leggera per i dipendenti. Sono le prime informazioni della riforma fiscale che filtrano ...La legge delega per la riforma del fisco cui sta lavorando il governo è divisa in 4 parti e 21 articoli , che vanno dalla riforma dell'con la transizione a tre scaglioni epiù basse alla nuova Ires a due, dalla razionalizzazione del numero e delleIva ad un nuovo sistema fiscale per gli enti locali. ...

Prima Irpef a tre aliquote e poi flat tax: ecco la riforma fiscale Meloni in 21 articoli Il Sole 24 ORE

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Ventuno articoli e tre passaggi: Cdm, Parlamento e via libera definitivo. Un timing di 24 mesi per l'adozione dei ...Riforma del fisco, ecco le novità. La legge delega su cui sta lavorando il governo è divisa in 4 parti e 21 articoli: si va dalla riforma dell'Irpef con la transizione ...