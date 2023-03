"Io sono contro i trafficanti di uomini. Ma...": Furfaro sconcertante, ecco il Pd (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo la bagarre sui giornali e gli insulti in Parlamento al ministro Piantedosi e al governo Meloni, la rissa sulla strage di migranti di Cutro ha avuto il suo terzo tempo a DiMartedì, su La7. Un plotone d'esecuzione con il solo Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e nome storico della destra italiana degli ultimi 20 anni, a mostrare orgogliosamente il petto. E contrattaccare. Tra gli ospiti di Giovanni Floris si segnalano Marco Furfaro, rampante ex seconda linea del Pd diventato volto televisivo del partito (e per questo ribattezzato un po' perfidamente Mister Schlein, vista la vicinanza con la segretaria) e la professoressa Donatella Di Cesare. Entrambi hanno parole di fuoco per l'esecutivo. «Non c'è stato neppure un esponente del governo che si è presentato alla camera ardente», sottolinea Furfaro, chiedendo le dimissioni di Piantedosi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo la bagarre sui giornali e gli insulti in Parlamento al ministro Piantedosi e al governo Meloni, la rissa sulla strage di migranti di Cutro ha avuto il suo terzo tempo a DiMartedì, su La7. Un plotone d'esecuzione con il solo Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e nome storico della destra italiana degli ultimi 20 anni, a mostrare orgogliosamente il petto. E contrattaccare. Tra gli ospiti di Giovanni Floris si segnalano Marco, rampante ex seconda linea del Pd diventato volto televisivo del partito (e per questo ribattezzato un po' perfidamente Mister Schlein, vista la vicinanza con la segretaria) e la professoressa Donatella Di Cesare. Entrambi hanno parole di fuoco per l'esecutivo. «Non c'è stato neppure un esponente del governo che si è presentato alla camera ardente», sottolinea, chiedendo le dimissioni di Piantedosi e ...

