“Io non ho fatto nulla”: omicidi e ossessioni di Maurizio Minghella, il "mostro di Genova" (Di giovedì 9 marzo 2023) Dieci omicidi brutali, tra sangue e violenza sessuale. Un serial killer schiavo delle sue pulsioni, senza rimorsi e senza pentimenti Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) Diecibrutali, tra sangue e violenza sessuale. Un serial killer schiavo delle sue pulsioni, senza rimorsi e senza pentimenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Il panico. Il fatto che la Svezia, l'UNICO paese che non ha fatto nemmeno un giorno di lockdown durante la pandemia… - borghi_claudio : Sarebbe cosa buona e giusta. Se la legge è fatta male è colpa di chi l'ha fatta non del cittadino che ci ha fatto… - CarloCalenda : Il #Superbonus è stato il più grande spreco di denaro pubblico mai fatto. Con 120mld si sarebbe potuta ricostruire… - MrWolfTheReven1 : @ddt_ovi @PaulLamanski Sai cos'hanno? Imparano alla svelta. Questi trucchetti li imparano qui, vediamo di non fare… - dariodegrandis1 : RT @Antonioholiday: #Chine chiede altri 20 giorni di proroga. Bene, noi in questi 20 giorni dobbiamo fare altre 200.000 disdette. #Rescinde… -