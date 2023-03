(Di giovedì 9 marzo 2023) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Abbiamo reagito bene facendo un'ottima garail Lecce. Dobbiamo continuare così, mantenendo questa determinazione già a partire da domani a La”. Simonecerca domani conferme al “Picco” dopo la prova col Lecce che ha cancellato il ko di Bologna. “Mi aspetto una partita difficileuna squadra che sta lottando per un obiettivo ben preciso e ha cambiato allenatore – il riferimento ai liguri da parte del tecnico nerazzurro, intervenuto ai canali ufficiali del club – Vengono da due pareggi consecutivi arrivati nella maniera giusta e quindi bisognerà interpretare la partita nel migliore dei modi facendo cose semplici ed essenziali”. Recuperato Dimarco, Correa non è ancora pronto mentre Skriniar non ci sarà: “Speriamo che al rientro dasabato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Inzaghi “Dura contro lo Spezia, ottimi segnali da Lukaku” - - Italpress : Inzaghi “Dura contro lo Spezia, ottimi segnali da Lukaku” - Italpress : Inzaghi “Dura contro lo Spezia, ottimi segnali da Lukaku” - MasterblogBo : APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Abbiamo reagito bene facendo un’ottima gara contro il Lecce. Dobbiamo continuare cos… - Italpress : Inzaghi “Dura contro lo Spezia, ottimi segnali da Lukaku” -

Simonenon si fida in vista della trasferta di domani sera a La Spezia. Reduce dalla vittoria contro una medio - piccola come il Lecce, adesso se ne trova di fronte subito un'altra ma lontano da San ...Ora la difesa dell'Inter è un'altra Lega Lombarda, quella schierata danell'ultima partita ... Purtroppo (o per fortuna) la vita non è un film e bisogna fare i conti con larealtà. Il ..., Del Piero, Iaquinta e Toni. Attaccanti di un livello altissimo e con qualità non da poco. ... La sua esperienza spagnola, infatti,appena 6 mesi. Tre presenze in campionato, due in ...

Inzaghi: "Attenta Inter, contro lo Spezia sarà dura. Serve una prova come con il Lecce" La Gazzetta dello Sport

Il tecnico nerazzurro ha parlato ai canali social del club della trasferta di domani sera in Liguria. "Skriniar non ci sarà e neppure Correa. Dimarco invece è recuperato" ..."Abbiamo reagito bene facendo un'ottima gara contro il Lecce. Dobbiamo continuare così, mantenendo questa determinazione già a partire da domani a La Spezia". (ANSA) ...