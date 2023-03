Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GodwinLade3 : RT @Gazzetta_it: #Inter Inzaghi, a caccia dei tre punti con la LuLa. Brozo titolare, Gosens terza di fila da titolare #SpeziaInter https://… - sportli26181512 : Inzaghi, a caccia con la LuLa. Brozo titolare, Gosens terza di fila da titolare: Inzaghi, a caccia dei tre punti co… - Gazzetta_it : #Inter Inzaghi, a caccia dei tre punti con la LuLa. Brozo titolare, Gosens terza di fila da titolare #SpeziaInter - ArcesAlessandro : @Inter Fate giocare questo ragazzo!!!! Inzaghi caccia fuori le palle per una volta e dai spazio a questo giovane! - tuttointer24 : Inter, si tratta il rinnovo di D’Ambrosio: Marotta a caccia dell’accordo ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -

Lukaku insieme a Lautaro in avanti. Simoneva alla ricerca di una vittoria a La Spezia con la coppia di bomber che nel 2020 - 21 ha regalato lo scudetto ai nerazzurri di Antonio Conte. Rispetto a domenica scorsa, dunque, il belga ...... venerdì sera in campionato per consolidare il secondo posto in classifica e martedì prossimo in Champions League adella qualificazione ai quarti di finale. 3 (EX) TITOLARI - Simone...Ancora una volta si inizia di venerdì. Stavolta tocca all'Inter aprire il programma di un nuovo turno di Serie A, il numero 26. Gli uomini disfideranno lo Spezia mentre la giornata si chiuderà lunedì con la sfida Milan - Salernitana, con i rossoneri freschi di passaggio ai quarti di Champions. Andiamo ad analizzare le possibili ...

Inzaghi, a caccia dei tre punti con la LuLa. Brozo titolare, Gosens terza di fila da titolare La Gazzetta dello Sport

venerdì sera in campionato per consolidare il secondo posto in classifica e martedì prossimo in Champions League a caccia della qualificazione ai quarti di finale. 3 (EX) TITOLARI - Simone Inzaghi ...Alla vigilia del match di campionato contro lo Spezia, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha presentato così la trasferta di domani al Picco ai ...