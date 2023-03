Intolleranza al lattosio: un problema che riguarda più del 40% degli italiani (Di giovedì 9 marzo 2023) Si manifesta con crampi allo stomaco, gonfiore, meteorismo, nausea. Parliamo dell’Intolleranza al lattosio, problema che riguarda più del 40% degli italiani, facilmente diagnosticabile attraverso un test rapido e indolore chiamato breath test. Approfondiamo l’argomento con il dottor Francesco Negrini, gastroenterologo di Smart Clinic Le Due Torri e Smart Clinic Oriocenter, dove è possibile effettuare questo esame. Dottor Negrini in cosa consiste l’Intolleranza al lattosio? “L’Intolleranza al lattosio deriva dall’incapacità dell’organismo di digerire il lattosio, cioè lo zucchero presente nel latte e nei suoi derivati, a causa di una carenza o insufficienza di un enzima chiamato lattasi. Quando si ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 marzo 2023) Si manifesta con crampi allo stomaco, gonfiore, meteorismo, nausea. Parliamo dell’alchepiù del 40%, facilmente diagnosticabile attraverso un test rapido e indolore chiamato breath test. Approfondiamo l’argomento con il dottor Francesco Negrini, gastroenterologo di Smart Clinic Le Due Torri e Smart Clinic Oriocenter, dove è possibile effettuare questo esame. Dottor Negrini in cosa consiste l’al? “L’alderiva dall’incapacità dell’organismo di digerire il, cioè lo zucchero presente nel latte e nei suoi derivati, a causa di una carenza o insufficienza di un enzima chiamato lattasi. Quando si ...

