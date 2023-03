Intesa tra il garante dei detenuti della Campania e il Centro di giustizia minorile (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFirma del protocollo di Intesa, oggi, tra il garante Campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, e il dirigente del Centro di giustizia minorile e di Comunità della Campania Giuseppe Centomani finalizzata a monitorare e ad individuare le attività di riabilitazione e riposizionamento sociale dei minori a rischio. “Al 15 dicembre 2022 in Italia in carica al servizio sociale minorile erano presenti 14.221 giovani tra i quali, 6400 sono campani, in particolare della provincia di Napoli. Di questi 14.221 minori presi in carico dai servizi sociale, 400 sono detenuti presso 17 Istituti penali minorili, di cui 201 minori stranieri (50%) – ha spiegato Ciambriello – Nisida ospita il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFirma del protocollo di, oggi, tra ilCampano dei, Samuele Ciambriello, e il dirigente deldie di ComunitàGiuseppe Centomani finalizzata a monitorare e ad individuare le attività di riabilitazione e riposizionamento sociale dei minori a rischio. “Al 15 dicembre 2022 in Italia in carica al servizio socialeerano presenti 14.221 giovani tra i quali, 6400 sono campani, in particolareprovincia di Napoli. Di questi 14.221 minori presi in carico dai servizi sociale, 400 sonopresso 17 Istituti penali minorili, di cui 201 minori stranieri (50%) – ha spiegato Ciambriello – Nisida ospita il ...

