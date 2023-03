Inter115 | domani contro lo Spezia maglia speciale

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’Inter celebra i suoi 115 anni con unaGiorno di festa in casa Inter che celebra oggi i suoi 115 anni di storia. Per celebrare il compleanno,sera la squadra nerazzurra scenderà in campo con una, nel match in casa dello. “In occasione di-Inter di venerdì 10 marzo i giocatori nerazzurri scenderanno in campo con unacon unoricamo dorato recante la scritta “115 years” posizionato sotto al logo del Club”. (fonte: inter.it) L'articolo proviene da intermagazine.